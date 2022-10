Solocal : confirme ses objectifs annuels à l'issue du T3

(Boursier.com) — Solocal affiche un chiffre d'affaires de 99,6 ME au troisième trimestre, en recul de -7,5% par rapport au T3 2021 et stable par rapport au T2 2022.

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2022 atteint 300,8 ME soit -6,6% par rapport aux neuf premiers mois de 2021.

Le chiffre d'affaires déjà sécurisé pour l'année 2022 s'élève à 379,1 millions d'euros. Dans le prolongement de la publication des résultats du deuxième trimestre, les objectifs annuels sont confirmés à savoir un chiffre d'affaires attendu à environ 405 ME, un EBITDA récurrent d'environ 115 ME et des flux de trésorerie opérationnels estimés à environ 30 ME.