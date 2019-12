Solocal : chute, nouvelle émission d'actions en vue

Crédit photo © Solocal

(Boursier.com) — Solocal est sous pression ce jeudi, en repli appuyé de près de 10% à 0,6 euro. Les volumes sont au rendez-vous puisque plus de 7,1 millions de titres ont déjà changé de mains, soit environ 1,25% du capital. Il faut dire que le spécialiste de la publicité et du marketing numérique pour les entreprises locales doit encore une fois renforcer son bilan pour couvrir ses besoins de financement. Le groupe a ainsi annoncé ce matin la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux lui permettant de lever environ 40 millions d'euros au cours d'une période maximale de 24 mois (sur la base d'un cours de l'action de 0,72 euro et d'une décote de 5%).

Solocal conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment. Dans l'hypothèse d'une utilisation de la ligne en totalité, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,91% du capital sur une base non diluée et 0,89% sur une base diluée, a précisé la firme.

Malgré ces tensions sur la trésorerie, Oddo BHF réitère son avis positif sur le dossier avec un objectif de 1 euro.