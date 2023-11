Solocal : Cédric Dugardin est nommé Directeur Général

(Boursier.com) — Cédric Dugardin est nommé Directeur Général de Solocal et

succède à Hervé Milcent à partir du 22 novembre 2023

Réuni le 17 novembre 2023, le Conseil d'administration de Solocal Group a nommé Cédric Dugardin aux fonctions de Directeur Général. Il succèdera à Hervé Milcent qui quittera ses fonctions le 21 novembre 2023. Cédric Dugardin, administrateur du Groupe depuis le mois de juin 2023, continuera d'exercer ses fonctions actuelles d'administrateur.

Philippe Mellier, Président du Conseil, a commenté : "Le Conseil d'administration remercie sincèrement Hervé Milcent pour le travail qu'il a accompli au cours de ces dernières années. Le choix du Conseil d'administration s'est naturellement porté sur Cédric Dugardin, en raison de sa connaissance du Groupe et de sa capacité à évoluer dans des contextes complexes et de transition. Il poursuivra les discussions avec les créanciers, étudiera les différentes options dans l'intérêt du Groupe et s'attellera à initier un nouvel élan."

Cédric Dugardin a déclaré : "Je suis très honoré de la confiance qui m'est accordée. Je travaillerai avec l'ensemble des parties prenantes pour façonner un avenir durable pour le groupe Solocal. Je mesure les enjeux et la responsabilité qui seront les nôtres dans les mois à venir".

Le Groupe précise que cette nomination est indépendante des discussions qui se poursuivent actuellement avec ses créanciers financiers.

Les conditions financières du départ d'Hervé Milcent et la rémunération de Cédric Dugardin en qualité de Directeur Général du Groupe feront l'objet de publications sur le site internet de la société, conformément aux réglementations et recommandations en vigueur.