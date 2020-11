Solocal cède Mappy à la RATP

Crédit photo © Solocal

(Boursier.com) — Solocal cède Mappy à la RATP. Cette cession intervient dans le cadre du plan stratégique Solocal 2020, et permet à Solocal "de se concentrer sur ses activités stratégiques et sa nouvelle offre de services digitaux à destination des PMEs et des grands comptes en France".

Mappy faisait partie du groupe Solocal depuis 2005. "En plus d'importants besoins d'investissements pour développer l'offre Maas, la contribution d'EBITDA récurrent de Mappy était significativement inférieure à celle de Solocal Group", explique Solocal.

Le produit de la vente n'aura pas d'impact significatif sur la position de trésorerie et le niveau d'endettement de Solocal.

Avec cet accord, le Groupe RATP devient un partenaire stratégique de long terme de Solocal.

Mappy continuera à être la solution cartographique et le calculateur d'itinéraires du site PagesJaunes.fr et les clients de Solocal pourront continuer à bénéficier de la visibilité préférentielle sur le média Mappy.