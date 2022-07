Solocal : CA du deuxième trimestre en recul de 7,5% à 99,7 ME

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022 de Solocal s'élève à 99,7 millions d'euros, en baisse de

7,5% vs le second trimestre 2021 avec une légère érosion du parc clients, à 300.000 clients, vs 304.000 au 31 mars 2022, résultant d'une hausse, comme anticipé, du taux de churn à 14,9% vs 13,7% au 31 mars 2022.

Le carnet de commandes est stable à 239,9 millions d'euros (-1,1% vs 31 mars 2022).

Les résultats du premier semestre 2022 passent par une amélioration de la marge d'EBITDA grâce à la poursuite de la maîtrise des coûts.

Le Chiffre d'affaires est de 201,2 millions d'euros, soit -6,2% vs le premier semestre 2021. L'EBITDA récurrent est stable à 55,8 millions d'euros par rapport au premier semestre 2021 (-1,3%).

Le groupe souligne l'appréciation de la marge d'EBITDA récurrent à 27,7% vs 26,4% au premier semestre 2021.

Le Résultat d'exploitation consolidé est de 28,8 millions d'euros vs 34,2 millions d'euros au S1 2021.

La Trésorerie disponible est de 82,3 millions d'euros au 30 juin 2022. La dette financière nette est stable à 171 millions d'euros au 30 juin 2022, pour un ratio d'endettement de 1,6x.

Le groupe souligne le remboursement de 10 millions euros de la ligne RCF, entièrement en numéraire, au 30 septembre 2022, comme prévu dans le cadre de la restructuration financière.

Ajustement des objectifs 2022

- Chiffre d'affaires 2022 attendu à -5% par rapport au chiffre d'affaires 2021

- Poursuite de la maîtrise des coûts afin de générer un EBITDA récurrent 2022 légèrement inférieur à l'EBITDA récurrent 2021 (environ -5%)

- Flux de trésorerie opérationnels3 d'environ 30 millions d'euros en 2022

Perspectives

Même si les délais de mise en oeuvre du nouveau business modèle sont plus longs qu'anticipé et malgré le contexte économique incertain, le plan stratégique de Solocal reste inchangé à moyen terme et ses objectifs seront mis à jour en fin d'année.