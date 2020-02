Solocal bondit de près de 20% en attendant le "nouveau Solocal" 100% digital

Solocal bondit de près de 20% en attendant le "nouveau Solocal" 100% digital









Crédit photo © Solocal

(Boursier.com) — Solocal bondit de presque 20% en milieu de matinée à 0,475 euro après avoir affiché un résultat net bénéficiaire en 2019.

Le groupe a confirmé l'arrêt de son activité Imprimés fin 2020 pour se concentrer dans le digital qui a enregistré une croissance de 7,4% au dernier trimestre 2019. Solocal va généraliser cette année à tous ses clients un modèle par abonnement et espère stabiliser son parc de clients.

Le "nouveau Solocal" se veut ainsi 100% digital, en croissance, avec une marge d'EBITDA supérieure à 30% et une importante génération de cash flow d'exploitation. Pour 2020, Solocal confirme le retour à la croissance du chiffre d'affaires Digital au second semestre 2020 ainsi que l'accélération de la croissance de l'EBITDA Digital. Solocal vise cette année des flux de trésorerie d'exploitation d'au moins 90 millions d'euros.

Du côté des éléments moins positifs, l'endettement financier a augmenté de près de 100 ME l'an dernier pour s'établir à 422 ME au 31 décembre 2019. Cette hausse est à mettre en perspective des décaissements non récurrents de 140 ME par Solocal en 2019, provenant de la mise en place du plan de transformation et notamment du plan de sauvegarde l'emploi. L'effectif du groupe au 31 décembre 2019 est descendu à 3.159 personnes dont 49% de commerciaux.