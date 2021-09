Solocal : augmentation de capital de 3 ME réservée à certains créanciers RCF

(Boursier.com) — La société Solocal Group rappelle qu'il était prévu de procéder ce 30 septembre à l'amortissement partiel à hauteur d'un montant de 6 millions d'euros au titre du contrat de prêt intitulé "Super Senior Facility Agreement" conclu le 29 mars 2019, à la fois en espèces et par émission d'actions au profit des créanciers titulaires de créances au titre du RCF ayant accepté un remboursement partiel en actions.

Le Directeur Général a décidé le 23 septembre 2021, de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ODDO BHF Aktiengesellschaft (à hauteur de 299.998,52 euros) et BG Master Fund ICAV (représenté par sa société de gestion Boussard & Gavaudan Investment Management LLP) (à hauteur de 2.699.999,80 euros) pour un montant total de 2.999.998,32 euros, prime d'émission incluse. Cette opération s'effectue par émission de 1.834.708 actions ordinaires nouvelles, souscrites par compensation de créances au prix de 1,63513666666667 euro par action (prime d'émission incluse).

Le Directeur Général a constaté ce jour la clôture de la période de souscription et la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital Réservée pour un montant nominal total (prime d'émission non incluse) de 1.834.708 euros, portant le capital social de la société de 129.859.760 euros à 131.694.468 euros.

L'émission ne dégage aucun produit pour la Société mais lui permet d'améliorer ses fonds propres.

Les actions nouvelles émises sont assimilables aux actions existantes et seront admises aux négociations sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Le règlement-livraison des actions nouvelles devrait intervenir le 30 septembre.

L'émission des actions au titre de l'Augmentation de Capital Réservée représente 1,41% du capital social actuel de la société et 1,39% du capital social après ladite émission, sur une base non diluée. Ainsi, un actionnaire détenant 1% du capital social de Solocal préalablement à l'Augmentation de Capital Réservée détient désormais 0,9861% du capital (sur une base non diluée) après émission des actions nouvelles issues de l'Augmentation de Capital Réservée.

Le solde de l'amortissement partiel, soit la somme d'environ 3 millions d'euros, a été remboursé en espèces. Le montant en principal restant dû au titre du RCF s'élève à 44 ME au 30 septembre 2021.