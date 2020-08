Solocal : arrêté de la modification du plan de sauvegarde financière accélérée et homologation d'un protocole de conciliation

Solocal : arrêté de la modification du plan de sauvegarde financière accélérée et homologation d'un protocole de conciliation









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le prolongement des communiqués publiés par Solocal Group, notamment les 3, 13, 20, 22 et 24 juillet, la société annonce que :

-par un premier jugement en date du 6 août 2020, le Tribunal de commerce de Nanterre a arrêté la modification du plan de sauvegarde financière accélérée de Solocal Group (arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre le 9 mai 2014 et modifié par jugement du 22 décembre 2016), lequel a par ailleurs été approuvé à l'unanimité des votes exprimés lors de l'assemblée unique des obligataires le 13 juillet 2020 ; et

-par un second jugement en date du 6 août 2020, le Tribunal de commerce de Nanterre a homologué un protocole de conciliation visant à matérialiser l'accord obtenu sur la restructuration du Revolving Credit Facility ainsi que la mise à disposition d'un financement obligataire de type "crédit relais" d'un montant maximal de 16 millions d'euros.

En vertu du Plan Modifié, les termes et conditions régissant les obligations existantes (émises par la Société et dont le règlement-livraison est intervenu le 14 mars 2017) sont principalement modifiés comme suit : intérêts :

- Euribor avec Euribor floor 1% + 7% spread (pas moins de 8%), dont une moitié est payable en numéraire, et l'autre moitié par capitalisation au montant principal jusqu'à décembre 2021 ;

- Euribor avec Euribor floor 1% + 7% (pas moins de 8%) payable intégralement en numéraire par la suite ; extension de la date de maturité finale des obligations jusqu'au 15 mars 2025, avec 2,5 années de carence (non call) ; autorisation de constituer des sûretés en garantie du passif fiscal et social ; autorisation de certains nouveaux endettements financiers des membres du groupe, en ce compris sous forme de prêt(s) garanti(s) par l'Etat (PGE), de prêt Atout consenti par BPIfrance Financement ou de crédit relais, pour un montant global cumulé n'excédant pas 32 millions d'euros en numéraire (hors décote d'émission (original issue discount)) ; modification de la majorité requise pour la prise de décisions au sein des assemblées d'obligataires, afin de réduire cette majorité à 662/3% en ce qui concerne les décisions requérant actuellement une majorité de 90%.

L'arrêté du Plan Modifié et l'homologation du Protocole de Conciliation vont plus généralement permettre à Solocal Group de mettre en oeuvre les opérations prévues dans le cadre du renforcement de sa structure financière, lesquelles ont également été approuvées par l'Assemblée générale des actionnaires de Solocal Group le 24 juillet 2020.