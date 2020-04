Solocal anticipe au moins 20% de baisse de chiffre d'affaires sur 2020

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Solocal s'élève à 126 millions d'euros, en baisse de -11,5% par rapport au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 (142,4 ME). Il se décompose en 118 ME de chiffre d'affaires Digital et 8 ME de chiffre d'affaires Imprimés.

Le chiffre d'affaires Digital de 118 ME au 1er trimestre 2020 diminue de -7,4% par rapport au 1er trimestre 2019 du fait du rythme de conversion des ventes en chiffre d'affaires. Néanmoins le rythme de cette baisse est en amélioration depuis quatre trimestres illustrant la bonne dynamique des ventes du second semestre 2019.

Le chiffre d'affaires Imprimés de 8 ME au 1er trimestre 2020 enregistre une baisse de -45,7% par rapport au 1er trimestre 2019. Les clients et les utilisateurs continuent de délaisser les annuaires imprimés au profit des supports digitaux. L'activité Imprimés représente 6,5% du chiffre d'affaires total du trimestre et sera arrêtée en 2020.

Le carnet de commandes total s'élève à 346 ME au 31 mars, en baisse de -3,9% par rapport au 31 décembre 2019. Cette baisse est en partie due au déclin de l'activité Imprimés qui enregistre une baisse de -20% du carnet de commandes par rapport au 31 décembre 2019.

Quelle gestion de la crise sanitaire ?

Face à la situation inédite liée à la crise sanitaire du Covid, Solocal a immédiatement réagi. D'un point de vue financier, Solocal a très rapidement pris des mesures pour préserver sa situation financière sans pour autant sacrifier sa capacité de rebond.

Les membres du Conseil d'Administration et le Directeur Général ont décidé pendant la durée du confinement une réduction de 25% : de la rémunération pour les administrateurs et le président ; de la rémunération fixe du Directeur Général.

A la suite de la suspension du paiement de son coupon trimestriel, Solocal a engagé des discussions avec ses créanciers obligataires et a d'ores et déjà obtenu de leur part un 'stand-still' (accord de ne pas accélérer leurs sûretés) jusqu'au 14 juin. Solocal communiquera en temps utile sur le résultat de ses discussions en cours avec ses créanciers obligataires.

La position de trésorerie du groupe au 31 mars 2020 s'élève à 17 ME.

Procédure de conciliation

Dans le prolongement de son communiqué du 19 mars 2020, Solocal annonce que Solocal SA a sollicité du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre l'ouverture d'une procédure de conciliation pour une durée initiale de 4 mois pour lui permettre de faire face aux difficultés résultant de la crise sanitaire actuelle.

Par ailleurs, au 31 mars, Solocal avait payé 81% des salaires et indemnités prévus au titre du plan de transformation 2018 et de son extension en 2019 (sur un montant total de 225 ME). Il reste 43 ME à décaisser au titre du plan de transformation, dont 36 ME d'ici le 31 décembre 2020.

Perspectives 2020

L'impact de la baisse d'activité sur les mois de mars, avril et mai et d'une reprise très progressive se traduiront mécaniquement par une baisse d'au moins 20% de chiffre d'affaires sur l'année et impacteront négativement 2021.

Cette baisse sera partiellement compensée par des réductions de coût et le bénéfice des mesures de soutien à l'économie annoncées par le gouvernement, pour un montant cumulé de l'ordre de 40 ME.

Solocal précisera ses nouvelles perspectives dès que la date et les modalités de sortie du confinement seront connues et les impacts quantifiables, au plus tard fin juillet 2020 lors de l'annonce des résultats semestriels 2020.