Solocal : AG à huis clos, le 27 novembre

Crédit photo © Solocal

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), le Conseil d'administration de Solocal Group a décidé que l'Assemblée générale mixte du 27 novembre se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires ne soient présents physiquement. Les modalités de participation et d'organisation de cette Assemblée générale mixte ont été adaptées en conséquence.

A ce titre, conformément à l'article 8 du décret no 2020-418, les deux scrutateurs aux fins de composer le bureau de l'Assemblée générale mixte ont été désignés, à savoir GoldenTree Asset Management LP (agissant au nom et pour le compte de ses fonds affiliés) représentée par Pierre de Chillaz, et DNCA Finance SA représentée par Jean-Charles Mériaux.

Pierre Danon présidera l'Assemblée Générale Mixte en sa qualité de président du Conseil d'administration. Le secrétaire sera désigné par les membres du bureau ultérieurement.

Les documents et informations préparatoires à l'Assemblée sont disponibles sur le site internet de la société et tenues à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires.

Les actionnaires sont invités à prendre connaissance de ces informations. L'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que le rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions sont disponibles sur le site internet de la société.

L'Assemblée générale mixte fera l'objet d'une diffusion vidéo et audio en direct et sera disponible en différé en vidéo sur le site internet de la société.