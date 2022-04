Solocal : 2022 sera une année de stabilisation de la performance financière

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Solocal au 1er trimestre 2022 s'élève à 101,5 millions d'euros, soit une baisse de -5,2 ME (-4,8%) par rapport au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, et une baisse de 3,7 ME (-3,6%) par rapport au chiffre d'affaires du trimestre précédent (4e trimestre 2021).

Le carnet de commandes est stable à 242,6 ME au 31 mars 2022, (-0,4% par rapport au 31 décembre 2021). Cette stabilité s'explique par des ventes au 1er trimestre 2022 en ligne avec le chiffre d'affaires reconnu sur la même période. Ce carnet de commandes se déversera en chiffre d'affaires à hauteur d'environ 76% sur le reste de l'année 2022, environ 15% sur le 1er semestre 2023 et environ 9% ensuite.

"Le chiffre d'affaires du 1er trimestre ressort en léger repli comme anticipé du fait des prises de commandes qui étaient enregistrées en fin d'année. Il est néanmoins pondéré par plusieurs évolutions encourageantes qui nous confortent dans notre feuille de route. Stabilité de l'ARPA et du carnet de commandes, maîtrise du churn, chiffre d'affaires sécurisé: tous ces indicateurs sont restés encadrés et nous permettent de confirmer notre objectif annuel : stabiliser notre performance financière par rapport à 2021. Surtout, ce début d'année nous a permis d'avancer dans l'exécution de notre plan stratégique avec en ligne de mire la volonté de renforcer notre conquête commerciale tout en maintenant une solide discipline de gestion. Nous ne nous sommes que récemment engagés dans cette nouvelle orientation stratégique, aussi les bénéfices de ces actions seront logiquement progressifs", commente Hervé Milcent, Directeur général de Solocal.

Perspectives 2022

Le chiffre d'affaires déjà sécurisé pour l'année 2022 s'élève à 286,2 ME. Comme le groupe l'avait annoncé le 21 octobre 2021, lors de l'annonce de sa feuille de route à 3 ans, l'année 2022 est une année de consolidation, marquée plus particulièrement par la refonte de l'approche commerciale et le retour à la confiance de l'ensemble des parties prenantes.

Sur l'horizon du plan, Solocal capitalisera sur les efforts réalisés en termes d'efficacité de la relation client avec notamment un accompagnement client beaucoup plus proactif.

Plusieurs avancées ont été faites au cours des 6 derniers mois, en ligne avec les ambitions du plan stratégique 2022-2024 :

- Mise en place du nouveau plan de rémunération pour les commerciaux,

- Equipe de management renforcée notamment au niveau local,

- Dynamique vigoureuse de recrutement (140 commerciaux dits " chasseurs "),

- Formation des équipes,

- Application PagesJaunes lancée.

Ces actions porteront progressivement leurs fruits sur 2022 et seront associées à une stricte maîtrise des coûts fixes, ce qui permettra de délivrer en 2022 un chiffre d'affaires, un Ebitda et des flux de trésorerie opérationnels comparables à 2021.