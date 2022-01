Soitec : un broker dope le secteur

(Boursier.com) — Soitec prend 3,6% à 215,4 euros ce matin, de retour à l'assaut de ses sommets historiques. STMicroelectronics grimpe de 1,9% à 43,42 euros. Infineon, ST, ASML et Soitec bénéficient en effet d'une recommandation de Credit Suisse à 'surperformance'. L'intermédiaire a ainsi initié son suivi de Soitec avec cette recommandation positive, assortie d'un objectif de cours ambitieux de 304 euros. Le broker a en outre repris ses couvertures des valeurs ASML et Infineon à 'surperformance'. Credit Suisse reprend enfin son suivi sur STMicroelectronics avec une recommandation à 'surperformance' et un objectif de 60 euros.