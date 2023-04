Soitec : un avertissement mais un titre qui bondit !

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Soitec s'enflamme de 6% à 148,2 euros malgré son avertissement sur résultats. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge d'EBITDA autour de 36%. En revanche, comme déjà communiqué au marché, l'absorption des stocks à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones devrait durer pendant tout le premier semestre de l'exercice 2023-2024.

Dans ce contexte, Soitec anticipe un chiffre d'affaires 2023-2024 stable à périmètre et taux de change constants (avec un recul de 15% sur le premier semestre suivi d'un rebond sur la seconde partie de l'année) et une marge d'EBITDA autour de 36%. Ce retard va peser sur la feuille de route 2026. Alors que le groupe isérois avait dans le viseur 2,3 Mds$ de facturations, il réduit son ambition à 2,1 Mds$. En revanche, la marge d'Ebitda est toujours annoncée à 40% (sur la base d'un taux de change euro/dollar de 1,10).

Les objectifs prudents pour l'exercice 2023-2024 et la réduction des perspectives de revenus pour l'exercice 2026 étaient largement anticipés, la faiblesse du marché des smartphones étant un coupable "bien connu", selon Jefferies ('conserver'). La baisse de la guidance 2026 n'est pas surprenante étant donné les avertissements antérieurs de l'entreprise sur les perspectives pour le marché des Smartphones en 2025. Stifel ('achat') abaisse lui sa cible de 190 à 180 euros après avoir réduit ses estimations de BPA 2024 de 7%, citant les perspectives plus faibles que prévu de Soitec. La faiblesse du marché des smartphones et l'accumulation des stocks chez les clients sont les principales raisons d'une orientation plus prudente pour l'instant, souligne le courtier. Même s'il s'attend à une forte baisse du consensus, le broker reste positif pour jouer la croissance à long-terme.

La problématique de résorption des stocks ne remet pas en cause l'histoire fondamentale de forte pénétration des technologies dans l'industrie des semiconducteurs (produits existants comme le RF-SOI et le FD-SOI avec le soutien notamment de la 5G + nouveaux produits comme le SiC et le POI), explique pour sa part Oddo BHF. La croissance organique devrait redevenir positive dès le S2 et le broker se dit rassuré par la dynamique promise en FY25 et FY26 (CAGR de plus de 30%). Si son objectif de cours est abaissé de 175 à 170 euros, le courtier réitère son conseil 'surperformer'. Une fois l'abcès des surstockages définitivement crevé en Bourse, l'analyste espère que le titre pourra repartir de l'avant (après avoir chuté de plus de 40% depuis son point haut de fin 2021).