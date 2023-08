Soitec : un analyste affiche son optimisme

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Soitec retombe de près de 3% à 175,6 euros. Stifel a pourtant relevé son cours cible de 170 à 200 euros tout en restant à l''achat'. Le broker a augmenté ses prévisions de BPA pour l'exercice 2024-2025 sur la base d'une confiance accrue dans la solution SmartSiC. La raison de cet optimisme dans SmartSiC est le retour de plus en plus positif de STM sur la technologie et la probabilité croissante que d'autres entreprises deviennent des clients. Le courtier continue à voir un scénario de croissance à long terme, tiré par les vents favorables trans-sectoriels liés au développement de la 5G et des véhicules électriques.