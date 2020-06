Soitec : stable

Soitec : stable









Crédit photo © Société Soitec / Christian Morel

(Boursier.com) — Soitec est stable à 92,50 euros ce mardi, alors que la Deutsche Bank a réhaussé son cours cible de 74 à 84 euros sur le dossier. Le groupe avait été sanctionné récemment après avoir revu à la baisse son objectif de revenus 2022. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs anticipe désormais un chiffre d'affaires 2021-2022 d'environ 800 ME contre environ 900 ME précédemment.

Les revenus sur l'exercice en cours sont eux attendus un niveau stable à périmètre et taux de change constants alors que la marge d'EBITDA de l'Électronique est anticipée autour de 30%.

Sur l'exercice 2019-2020, le groupe a fait état d'une marge d'EBITDA de l'Électronique de 31% pour un chiffre d'affaires, déjà connu, de 597,5 ME en hausse de 35% (+28% à périmètre et taux de change constants). Le résultat net a augmenté de 22% à 109,7 ME...