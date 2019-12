Soitec sous pression, prévisions maintenues

(Boursier.com) — Soitec cède aux prises de bénéfices ce jeudi, au lendemain de sa publication financière. Le titre rend 4,5% à 110,3 euros dans un volume fourni, après une faiblesse à 105,9 euros en début de journée. Il avait tout de même plus que doublé cette année et s'affichait au plus haut avant les annonces du S1. Du côté des brokers, six des spécialistes recensés par Bloomberg restent acheteurs, contre trois à conserver (ou équivalents) et aucun à la vente. Berenberg vient de réaffirmer son opinion d'achat et de relever de 117 à 140 euros son objectif de cours. Oddo BHF et Nomura confirment leurs avis d'achat et leurs objectifs respectifs de 120 et 125 euros. Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation positive et rehausse de 112 à 123 euros son cours-cible.

Bryan, Garnier & Co, prudent, passe à 'neutre' contre 'achat' auparavant. "Le titre a bien performé à ce stade et nous voyons moins de chances d'une révision en hausse de la guidance", résume l'intermédiaire, qui vise 120 euros et prend note d'une rentabilité en ligne avec les anticipations au premier semestre. "Les nouvelles prévisions de capex suggèrent un ralentissement du momentum FD-SOI", relève par ailleurs Bryan, Garnier.

Soitec a annoncé ses résultats du premier semestre 2019-2020 (clos le 30 septembre 2019). Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2019-2020 s'élève à 258,5 millions d'euros, en hausse de 38,3% par rapport au premier semestre 2018-2019. Ceci reflète une croissance de 30,1% à périmètre et taux de change constants1 alimentée par une forte croissance des ventes de produits destinés aux applications de radiofréquence, ainsi qu'à un effet de change positif de +4,9% et à un effet périmètre de +3,3% lié à l'acquisition des actifs de Dolphin Integration en août 2018 et, dans une moindre mesure, à l'acquisition d'EpiGaN en mai 2019.

La marge brute a atteint 87,4 millions d'euros (soit 33,8% du chiffre d'affaires) au premier semestre 2019-2020, contre 66,1 millions d'euros (soit 35,4% du chiffre d'affaires) au premier semestre 2018-2019.

Le résultat opérationnel courant a progressé de 23% à 51,3 millions d'euros au premier semestre 2019-2020, soit 19,9% du chiffre d'affaires contre 22,2% au premier semestre 2018-2019. Les intégrations de Dolphin Design et EpiGaN ont eu un impact à la fois sur le montant des dépenses brutes de R&D et sur celui des frais généraux, administratifs et commerciaux.

L'EBITDA des activités poursuivies (Électronique) a augmenté de 27% à 78,1 millions d'euros. La marge d'EBITDA atteint 30,2% du chiffre d'affaires au premier semestre 2019-2020 contre une marge de 32,8% au premier semestre 2018-2019.

Soitec a enregistré un produit de 1,8 million d'euros en autres produits et charges opérationnels au premier semestre 2019-2020 reflétant un gain lié à la cession d'un site industriel situé près de Paris qui n'était plus utilisé. En conséquence, le résultat opérationnel a atteint 53,2 millions d'euros au premier semestre 2019-2020, en hausse de 28% par rapport au premier semestre 2018-2019.

Le résultat net des activités abandonnées a été quasiment nul au premier semestre 2019-2020. Le résultat net consolidé du premier semestre 2019-2020 s'établit par conséquent à 41,5 millions d'euros, en hausse de 28% par rapport au résultat net de 32,6 millions d'euros réalisé au premier semestre 2018-2019.

Les flux nets de trésorerie d'exploitation liées aux activités poursuivies ont fortement progressé, atteignant 36,2 millions d'euros au premier semestre 2019-2020 contre 8,1 millions d'euros au premier semestre 2018-2019. Au premier semestre 2019-2020, les dépenses nettes des activités d'investissement relatives aux activités poursuivies ont atteint un montant net de 75,5 millions d'euros.

La trésorerie de Soitec a diminué d'un montant net de 58,2 millions d'euros au cours du premier semestre 2019-2020 pour atteindre 117,1 millions d'euros au 30 septembre 2019.

Grâce essentiellement au résultat net généré au cours de la période, les fonds propres ont progressé de 54 millions d'euros au cours du premier semestre 2019-2020 pour atteindre 452,3 millions d'euros.

La position d'endettement net atteint 102,2 millions d'euros comparé à 46,5 ME au 31 mars 2019. Le ratio d'endettement net sur fonds propres s'élevait à 22,6% au 30 septembre 2019.

Pour l'ensemble de l'exercice 2019-2020, Soitec confirme attendre une croissance à périmètre et taux de change constants de son chiffre d'affaires d'environ 30% et un taux de marge d'EBITDA de l'Électronique d'environ 30% sur la base d'un taux de change euro / dollar de 1,13 (la sensibilité de l'EBITDA à une variation de 10 centimes du taux euro / dollar étant estimée à 23 ME).

Compte tenu du niveau de production élevé atteint au cours du dernier trimestre, et du mix produit attendu, le groupe anticipe désormais que ses dépenses d'investissement de l'ensemble de l'exercice 2019-2020 atteindront 110 millions d'euros contre 130 millions d'euros précédemment indiqué.