Soitec s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5oC

(Boursier.com) — En lien avec ses engagements sociaux et environnementaux, Soitec a obtenu l'approbation de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par le Comité de pilotage de la Science Based Targets initiative (SBTi), devenant ainsi la 4ème entreprise mondiale du secteur des semi-conducteurs engagée à ce niveau d'exigence maximale. Les objectifs validés renforcent la nécessité inconditionnelle de limiter le réchauffement climatique à 1,5oC au-dessus des niveaux préindustriels.

La certification SBTi atteste que les objectifs de réduction des émissions de CO2 de Soitec sont conformes aux niveaux requis pour limiter le réchauffement à 1,5oC. Cette désignation est la plus ambitieuse disponible dans le cadre du processus SBTi.

Etant l'une des premières entreprises françaises du secteur à décrocher cette certification, Soitec s'est engagée à réduire, d'ici à 2026 :

-Ses émissions absolues de gaz à effet de serre ("scope 1 et 2") de 25,2% par rapport à l'année de référence 2020 ;

-Ses émissions de gaz à effet de serre ("scope 3") de 35,3 % par million d'euros de valeur ajoutée par rapport à l'année de référence 2020.

Pour y parvenir, l'entreprise dispose d'une feuille de route claire en matière de climat qui se décline en actions concrètes, déjà initiées sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise :

-Augmenter la performance énergétique de ses sites industriels, au travers d'investissements dans des équipements à haute performance énergétique et l'optimisation des processus industriels afin de réduire leur consommation en énergie ;

-Privilégier une énergie bas-carbone sur ses sites industriels. Le site de Bernin utilise une énergie 100 % renouvelable depuis 2021 et Soitec espère atteindre 50 % pour le site de Pasir Ris (Singapour) d'ici 2024 ;

-Engager les fournisseurs dans sa démarche bas-carbone ;

-Privilégier le fret bas-carbone, en optant en priorité pour le fret maritime - moins polluant que le fret aérien - pour les opérations logistiques entre le site de Bernin (France) et celui de Pasir Ris à Singapour ;

-Favoriser l'adoption de la mobilité douce par les collaborateurs, à travers la mise en place d'un plan de déplacement inter-entreprises, la mise à disposition de bornes de recharge électrique et le prêt de vélos électriques.

"Nous sommes fiers que nos objectifs environnementaux soient certifiés par un organisme tel que le SBTi. Cette reconnaissance vient confirmer le sérieux de nos engagements dans un contexte de très forte croissance pour l'entreprise. Cette validation de nos efforts pour réduire notre propre empreinte carbone complète la contribution de nos produits à concilier sans cesse de nouvelles prouesses technologiques avec une consommation d'énergie réduite, désormais au coeur de notre raison d'être", a déclaré Paul Boudre, Directeur général de Soitec.