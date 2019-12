Soitec s'effondre, plombé par les semestriels

Crédit photo © Société Soitec / Christian Morel

(Boursier.com) — Soitec trébuche de plus de 14% ce soir à 96 euros dans un volume représentant 2,3% du capital, accélérant sa baisse après une sanction de 3,1% hier jeudi suite aux comptes semestriels. La sanction est à la mesure de la performance antérieure, puisque le titre avait plus que doublé cette année et s'affichait au plus haut avant les annonces du S1. Oddo BHF vient de réduire ses estimations 2021 sur le dossier, évoquant la montée en puissance plus lente que prévu dans le FD-SOI, qui représente moins de 20% des ventes. Cette déception résulte selon l'intermédiaire d'un cycle négatif dans l'automobile, d'une stratégie de prix agressive de TSMC, mais aussi et surtout de la guerre commerciale sino-américaine. Oddo confirme ses prévisions pour 2020, en ligne avec le consensus et la guidance de Soitec, mais réduit donc la voilure pour 2021. Les anticipations 2022 sont en revanche maintenues.

Six des spécialistes recensés par Bloomberg restent acheteurs, contre trois à conserver (ou équivalents) et aucun à la vente. Berenberg a réaffirmé hier son opinion d'achat et relevé de 117 à 140 euros son objectif de cours. Oddo BHF et Nomura ont confirmé leurs avis d'achat et leurs objectifs respectifs de 120 et 125 euros. Kepler Cheuvreux a maintenu sa recommandation positive et rehaussé de 112 à 123 euros son cours-cible. Bryan, Garnier & Co, prudent, est passé hier à 'neutre' contre 'achat'. "Les nouvelles prévisions de capex suggèrent un ralentissement du momentum FD-SOI", constatait déjà hier Bryan, Garnier.

Soitec a annoncé un chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2019-2020 de 258,5 millions d'euros, en hausse de 38,3%. Le résultat opérationnel courant a progressé de 23% à 51,3 millions d'euros au premier semestre 2019-2020, soit 19,9% du chiffre d'affaires contre 22,2% au premier semestre 2018-2019. Les intégrations de Dolphin Design et EpiGaN ont eu un impact à la fois sur le montant des dépenses brutes de R&D et sur celui des frais généraux, administratifs et commerciaux. L'EBITDA des activités poursuivies (Électronique) a augmenté de 27% à 78,1 millions d'euros. La marge d'EBITDA atteint 30,2% du chiffre d'affaires au premier semestre 2019-2020 contre une marge de 32,8% au premier semestre 2018-2019. Le résultat net consolidé du premier semestre 2019-2020 s'établit par conséquent à 41,5 millions d'euros, en hausse de 28% par rapport au résultat net de 32,6 millions d'euros réalisé au premier semestre 2018-2019.

Pour l'ensemble de l'exercice 2019-2020, Soitec a confirmé attendre une croissance à périmètre et taux de change constants de son chiffre d'affaires d'environ 30% et un taux de marge d'EBITDA de l'Électronique d'environ 30% sur la base d'un taux de change euro / dollar de 1,13 (la sensibilité de l'EBITDA à une variation de 10 centimes du taux euro / dollar étant estimée à 23 ME). Compte tenu du niveau de production élevé atteint au cours du dernier trimestre, et du mix produit attendu, le groupe anticipe désormais que ses dépenses d'investissement de l'ensemble de l'exercice 2019-2020 atteindront 110 millions d'euros contre 130 millions d'euros précédemment indiqué.