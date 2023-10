SoiTec : Roland Lescure a inauguré la nouvelle usine de matériaux semi-conducteurs innovants à Bernin avec Thierry Breton

(Boursier.com) — Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, a inauguré en fin de semaine dernière la nouvelle usine de Soitec, en présence de Thierry Breton, Commissaire européen pour le marché intérieur. Créé en 1992 par des chercheurs issus du CEA-Leti (Grenoble), Soitec s'est imposé comme un des leaders mondiaux dans la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants... Ces matériaux jouent un rôle crucial dans le développement de dispositifs électroniques de pointe, tels que les puces de téléphones intelligents, les composants pour l'électronique de puissance et les dispositifs photoniques.

L'usine inaugurée aujourd'hui, dont la construction a été lancée en mars 2022, représente un investissement de près de 400 millions d'euros et devrait se traduire par la création de plus de 400 emplois directs et 800 emplois indirects en France.

Ce projet constitue un jalon majeur dans la stratégie française et européenne de développement d'une filière souveraine de micro-électronique. Soitec est soutenu par l'Etat via France 2030 dans le développement de technologies énergétiquement plus efficientes et plus performantes, nécessaires à la production de substrats innovants, composants électroniques de demain.

Il vient également conforter l'écosystème de Grenoble et du Grésivaudan comme l'un des principaux centres de recherche et de production d'Europe en microélectronique.

Soutenir l'innovation

Pour rappel, la stratégie nationale pour l'électronique de France 2030, annoncée par le Président de la République en juillet 2022 vise à quasiment doubler les capacités de production nationales en composants électroniques à l'horizon 2026-2027 et à soutenir l'innovation. Elle s'inscrit dans la continuité du plan Nano 2022 lancé en 2018, qui a déjà donné lieu à 5 milliards d'euros d'investissements, et en cohérence avec le Chips Act européen. Au total, la France vise la création d'une dizaine de nouvelles usines ou de chaînes de production sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électronique, en particulier pour industrialiser des technologies très innovantes.

L'usine de Soitec viendra aussi renforcer la filière européenne des véhicules électriques, puisque la technologie qui y sera produite, le SmartSiC, est principalement utilisée par cette industrie afin d'améliorer les performances des batteries électriques. Elle permettra ainsi aux véhicules électriques de viser de meilleurs niveaux d'autonomie, de durabilité, de puissance, de réduction de l'empreinte environnementale et de coût...

Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a déclaré : "Avec l'inauguration de cette nouvelle usine de Soitec, la France confirme sa place dans l'écosystème européen des semi-conducteurs. Ce projet est à la fois le fruit d'une capacité d'innovation de rang mondial et d'un savoir-faire industriel unique, qui positionnent Soitec parmi les leaders de son marché. C'est une étape supplémentaire dans notre stratégie - française et européenne - de renforcement de notre souveraineté industrielle"

Roland Lescure, Ministre délégué chargé de l'Industrie, a conclu : "Je félicite Soitec pour la réalisation de ce projet que l'Etat a soutenu parce qu'il répond parfaitement à nos ambitions industrielles : être à la pointe de la technologie et en capacité de produire les composants dont nos filières ont besoin pour se développer. A ce titre, ce projet est une excellente nouvelle non seulement pour la filière européenne des semi-conducteurs mais aussi celle du véhicule électrique, pour laquelle il sera gage de performance et de compétitivité".