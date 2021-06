Soitec : révision en hausse des perspectives 2021/2022

Soitec : révision en hausse des perspectives 2021/2022









(Boursier.com) — Sur l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires de Soitec est de 584 ME, en hausse de 1% à périmètre et taux de change constants et en baisse de 2% en données publiées.

La marge d'EBITDA de l'Électronique s'élève à 30,7%, en ligne avec les objectifs.

Le résultat opérationnel courant recule de 24% à 90 ME vs. 117,7 ME.

Le résultat net concède 34% à 72,7 ME.

Soitec affiche une forte génération de flux nets de trésorerie d'exploitation dans l'Électronique à 174 ME.

La société revoit à la hausse ses perspectives de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021-2022. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires d'environ 950 M$, contre un objectif supérieur à 900 M$ précédemment indiqué.

Cela représente une croissance d'environ 40% à périmètre et taux de change constants.

La marge d'EBITDA de l'Électronique 2021-2022 est attendue autour de 32%...