Soitec : retour de papier

(Boursier.com) — SoiTec retombe de 1,8% à 144,30 euros ce lundi, après son rebond, alors que JP Morgan abaisse prudemment son objectif de cours sur le dossier de 240 à 195 euros avec un avis 'neutre'. Le contexte d'ensemble reste marqué par les pénuries de composants au niveau mondial, tandis que a direction anticipe pour l'exercice 2022-2023 une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20% à périmètre et taux de change constants. La croissance continuera d'être portée par une augmentation des ventes dans chacun des trois marchés finaux adressés par le groupe... Soitec s'attend en effet à continuer de profiter du déploiement de la 5G, d'une augmentation des ventes destinées à l'industrie automobile ainsi que de la poursuite de tendances de marché soutenues dans le domaine des appareils intelligents.

Soitec anticipe également que sa marge d'EBITDA devrait atteindre environ 36% du chiffre d'affaires en 2022-2023 grâce notamment à l'important levier opérationnel dont le groupe devrait bénéficier grâce à la hausse des volumes. Soitec anticipe que sa performance industrielle devrait se maintenir à un niveau élevé en dépit de prix du matériau brut plus élevés et d'une hausse du coût de l'énergie.

Le groupe s'attend par ailleurs à ce que ses dépenses nettes d'investissements atteignent environ 260 ME en 2022-2023, ces dépenses devant essentiellement concerner la hausse des investissements de capacité dédiés aux premières acquisitions d'équipements pour la production de substrats en carbure de silicium à Bernin IV, aux activités de recyclage de plaques SOI de 300 mm à Bernin IV ainsi qu'à une nouvelle augmentation des capacités de production de plaques de SOI en 300 mm à Singapour, y compris des capacités de recyclage et d'épitaxie.