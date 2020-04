Soitec : retour de papier

Soitec : retour de papier









(Boursier.com) — SoiTec retombe de 2,5% ce vendredi, à 82,50 euros, alors que le titre avait dernièrement fortement rebondi dans la foulée de ses comptes. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019-2020 a atteint 204 ME, en hausse de 45% par rapport au 4ème trimestre 2018-2019. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique des ventes s'est établie à +40% par rapport au 4ème trimestre 2018-2019.

Le chiffre d'affaires annuel 2019-2020 est ressorti à 598 ME, en hausse de 35%, soit +28% à périmètre et taux de change constants

L'objectif de marge d'EBITDA de l'Electronique pour l'ensemble de l'exercice 2019-2020 confirmé autour de 30%. Enfin, la production de substrats a été maintenue dans tous les sites industriels... Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a revalorisé le dossier de 70 à 74 euros en restant à 'conserver'.