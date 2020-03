Soitec reperd plus de 5%

Soitec reperd plus de 5%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SoiTec retombe de plus de 5% ce vendredi à 66 euros, alors que les avis de certains brokers se font plus prudents, même si Berenberg reste à l'achat sur le dossier, mais avec un objectif de cours ramené de 120 à 81,50 euros. Début mars, "et en supposant que les conditions normales d'expédition des produits perdurent jusqu'à la fin du mois", Soitec continuait d'anticiper pour l'exercice 2019-2020 une croissance de son chiffre d'affaires autour de 30%, à périmètre et taux de change constants. Cette prévision était confortée par l'important niveau de ventes attendu au 4ème trimestre 2019-2020, commandes que le groupe sera en mesure de livrer grâce à la production qu'il a réalisée par anticipation au cours des derniers trimestres.

Soitec avait confirmé également attendre pour l'exercice 2019-2020 une marge d'EBITDA de l'activité Électronique autour de 30% sur la base d'un taux de change euro / dollar de 1,13 (la sensibilité de l'EBITDA à une variation de 10 centimes du taux euro / dollar étant estimée à 23 millions d'euros).

Dès le début de l'épidémie, Soitec expliquait avoir mis en oeuvre toutes les mesures destinées à protéger ses employés à travers le monde, incluant la limitation des voyages, le travail à distance et l'utilisation de matériel de protection de la santé conforme aux exigences des autorités locales concernées. "Au 4 mars 2020, aucun cas de contamination n'a été signalé au niveau mondial et l'ensemble du personnel est en bonne santé", indique Soitec.