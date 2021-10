Soitec réhausse ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge pour l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Le groupe Soitec a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 192,7 millions d'euros pour le 2ème trimestre de l'exercice 2021-2022 (clos le 30 septembre 2021), en hausse de 36,9% par rapport au 2ème trimestre 2020-2021. Cette hausse résulte d'une croissance de 40% à taux de change constants conjuguée à un effet de change négatif de 3,2% (pas d'effet périmètre). Soitec ajoute que par rapport au 1er trimestre 2021-2022, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre progresse de 5,2% à taux de change constants, ce qui constitue le cinquième trimestre consécutif enregistrant une croissance organique séquentielle positive d'un trimestre sur l'autre depuis le 1er trimestre 2020-2021.

Soitec a de nouveau bénéficié d'une forte croissance dans les communications mobiles, son premier marché final, qui continue d'être porté par le déploiement de la 5G. Ceci se traduit par une hausse des ventes de substrats RF-SOI dédiés aux applications de radiofréquence et des ventes de substrats POI dédiés aux filtres RF. Cette croissance a été possible grâce notamment aux augmentations de capacité de l'usine de Singapour spécialisée dans les plaques SOI de 300 mm et de l'unité de Bernin III dédiée aux substrats POI de 150 mm.

Sur l'ensemble du premier semestre 2021-2022, le chiffre d'affaires a atteint 373,1 millions d'euros, ce qui constitue un niveau semestriel record. Le chiffre d'affaires a crû de 46,7% par rapport aux 254,4 millions d'euros réalisés au 1er semestre 2020-2021, ce qui résulte de la conjonction d'une croissance à taux de change constants de 52,9% et d'un effet de change négatif de 6,2% (pas d'effet périmètre). Les ventes de plaques de 150/200 mm ont crû de 23% à taux de change constants par rapport au 1er semestre 2020-2021 tandis que les ventes de plaques de 300 mm ont augmenté de 97% à taux de change constants.

" En enregistrant à nouveau une forte croissance au cours du deuxième trimestre, nous avons réalisé le meilleur semestre de notre histoire, avec une performance robuste dans chacun de nos trois marchés finaux. Grâce à la forte valeur ajoutée qu'apportent nos produits, nous continuons à bénéficier du déploiement de la 5G, de la reprise du secteur automobile, ainsi que des tendances de marché favorables dans le domaine des appareils intelligents. En raison de ce niveau d'activité élevé et d'une solide performance opérationnelle, nous revoyons à la hausse nos prévisions de chiffre d'affaires et de marge EBITDA pour l'ensemble de notre exercice fiscal ", explique Paul Boudre, Directeur général de Soitec.

Soitec s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 atteigne environ 975 millions de dollars US (contre 950 millions de dollars US précédemment), ce qui représenterait une croissance d'environ 45% à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2020-2021. Grâce à un niveau d'activité supérieur et à une bonne performance opérationnelle, Soitec réhausse également son objectif de marge d'EBITDA de l'Electronique pour l'exercice 2021-2022 à environ 34% contre un objectif précédent autour de 32%.