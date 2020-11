Soitec : recul de 47% du résultat net semestriel

(Boursier.com) — Sur le premier semestre de l'exercice 2020/201, Soitec a dégagé un chiffre d'affaires de 254 ME, stable à périmètre et taux de change constants.

La marge d'EBITDA de l'Électronique est en légère hausse, à 30,4% du chiffre d'affaires, en ligne avec les objectifs donnés pour l'exercice 2020-2021.

Le résultat opérationnel courant est passé de 51,3 ME à 37,2 ME. Cette baisse est due au recul de la marge brute, mais elle est également la conséquence de l'augmentation des efforts de recherche et développement ainsi que de la hausse des effectifs en vue de soutenir la croissance à venir...

Le résultat net consolidé du premier semestre de l'exercice 2020-2021 s'établit à 22,2 ME, en baisse de 47% par rapport au résultat net de 41,5 ME réalisé au premier semestre 2019-2020

La société fait état de solides flux nets de trésorerie d'exploitation de l'Électronique à 102 ME.

Les objectifs 2020-2021 sont confirmés avec un chiffre d'affaires attendu à un niveau stable à périmètre et taux de change constants et une marge d'EBITDA de l'Électronique autour de 30%.

Le chiffre d'affaires 2021-2022 est désormais attendu à plus de 900 M$, soit plus de 800 ME sur la base d'un taux de change EUR/$ à 1,13.