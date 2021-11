Soitec récompensé pour son attention portée sur la qualité des plaques RF-SOI par le 'Outstanding Supplier Award ' d'UMC

(Boursier.com) — Soitec a été récompensé par UMC, l'un des principaux fondeurs mondiaux de semi-conducteurs, pour son attention constante portée sur l'amélioration de la qualité et de la performance de ses plaques RF-SOI et a reçu le prix "Outstanding Supplier" (fournisseur exceptionnel) d'UMC à Hsinchu, Taiwan.

Ce prix a été décerné à Soitec car l'entreprise a été jugée comme ayant dépassé les exigences rigoureuses d'UMC en matière de performance des produits, de prise en charge des volumes et d'excellence du support technique et du service client. Plus de 1.000 entreprises qui fournissent des matériaux et des services à UMC ont été évaluées pour cette récompense annuelle.

Depuis 2013, Soitec a établi une relation à long terme avec UMC en fournissant aux fonderies de cette dernière à Singapour et à Taïwan des plaques haut de gamme de 200 mm et 300 mm, qui sont transformées en puces électroniques pour les industries de la téléphonie mobile et des communications.