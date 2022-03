Soitec : recherché !

(Boursier.com) — SoitTec grimpe de 7% à 158 euros ce mercredi, alors que

le broker Oddo a confirmé sa recommandation favorable au titre dans la foulée d'une visite de sites du groupe, avec un objectif de cours de 240 euros. Le broker émet une seule réserve concernant la gouvernance en estimant qu'il faudra du temps pour lever les incertitudes au sujet en particulier de la stratégie du prochain DG...

Un peu plus tôt, JP Morgan estimait qu'il était prématuré de redevenir positif sur les acteurs européens de semi-conducteurs dans un contexte de tensions géopolitiques et de prix élevés du pétrole... Alors que les actions ont largement ignoré les risques de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, "le nouveau défi d'un ralentissement à part entière entraîné par des facteurs macro" n'a pas encore été intégré part le marché, selon les analystes de la banque. Ils notent que les précédents cycles baissiers majeurs pour l'industrie au cours de ce siècle ont été aggravés par une hausse rapide du prix du pétrole.

Rappelons que le Conseil d'administration a choisi Pierre Barnabé (51 ans) pour succéder à Paul Boudre en tant que Directeur Général du Groupe. Pierre Barnabé rejoindra le Groupe le 1er mai 2022 comme chargé de mission par le Conseil d'administration et travaillera en étroite collaboration avec Paul Boudre jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire prévue en juillet 2022, date à laquelle il prendra ses fonctions de Directeur Général, afin d'assurer ainsi une transition harmonieuse.

Pierre Barnabé rejoint Soitec en provenance d'Atos, leader mondial des technologies de l'information, où il occupe depuis 2015 la fonction de Senior Executive Vice-President of Big Data and Cybersecurity. Depuis 2019, il est également en charge des marchés Secteur public et Défense ainsi que Manufacturing Industry.

Le Conseil d'administration proposera la nomination de Pierre Barnabé en tant qu'administrateur lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'exercice 2021-2022, prévue en juillet 2022.