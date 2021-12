Soitec : prises de profits

(Boursier.com) — Soitec corrige de 6% à 225 euros ce jeudi à Paris, après avoir frôlé dernièrement ses sommets historiques... Berenberg en a profité pour relever son objectif de cours de 250 à 280 euros, tandis que la société iséroise a réalisé une nouvelle belle performance au premier semestre de son exercice 2021-2022, avec un résultat opérationnel courant plus que doublé, passant sur un an de 37,2 ME à 75,3 ME, pour un chiffre d'affaires consolidé de 373,1 ME, en hausse de 46,7% (+52,9% à change constant). Il s'agit du semestre le plus élevé jamais réalisé par Soitec. Le résultat net consolidé a plus que triplé pour atteindre 74,2 ME.

Soitec a confirmé au passage viser un chiffre d'affaires annuel d'environ 975 millions de dollars, en croissance d'environ 45% à taux de change constants, avec une marge d'EBITDA de l'Electronique d'environ 34%, avec un potentiel pour atteindre environ 35%.

Cette publication amène encore des bonnes nouvelles, notamment sur les marges et les développements SiC, estime de son côté Oddo BHF qui reste très positif sur la valeur...