Soitec : présente sa feuille de route et affiche ses ambitions

Soitec : présente sa feuille de route et affiche ses ambitions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Soitec , qui a revu hier soir ses objectifs 2021-2022, organise aujourd'hui un 'Capital Markets Day' au cours duquel le groupe présentera sa vision stratégique 2026 et son ambition de tripler son chiffre d'affaires.

Après avoir multiplié son chiffre d'affaires par 2,5x au cours des cinq dernières années, Soitec aborde les cinq prochaines années en bénéficiant d'un positionnement de leader reconnu dans le domaine des matériaux semi-conducteurs innovants et en ayant jeté les bases de sa future croissance, étant étroitement associé au déploiement massif de la plateforme 5G ainsi qu'à l'adoption accélérée de tendances majeures telles que l'électrification des véhicules et l'intelligence artificielle.

Sur le plan opérationnel, Soitec a continué à investir dans ses moyens humains et dans ses capacités industrielles, à Bernin comme à Singapour, afin de pouvoir accompagner les besoins de ses clients et soutenir la croissance du Groupe. En termes d'activité, la croissance organique du chiffre d'affaires du Groupe a atteint près de 30% en deux ans malgré le ralentissement économique lié à la crise sanitaire.

Pour les cinq prochaines années, Soitec estime que la croissance de ses marchés adressables va continuer de s'accélérer pour passer d'environ 3 millions de substrats à plus de 7 millions de substrats. Dans ce contexte porteur, Soitec bénéficiera de l'adoption par les principaux fabricants fabless et OEM de ses technologies avancées dans les secteurs de la communication mobile, de l'automobile et de l'industrie, et des appareils intelligents. En continuant de développer ses positions dans ces trois marchés finaux, qui vont s'affirmer comme des moteurs majeurs de l'économie mondiale au cours des cinq prochaines années, Soitec ambitionne de multiplier par trois son chiffre d'affaires, qui représenterait environ 2 milliards de dollars pour l'année fiscale 2025-2026.

Le Groupe va également voir sa marge d'EBITDA passer de 30,7% fin 2021 à environ 35% en 2026 grâce à l'effet de levier opérationnel mais également grâce à des produits à toujours plus forte valeur ajoutée. Grâce à sa structure financière solide, le Groupe va également accroître ses investissements pour accompagner la croissance et ses priorités stratégiques, avec un plan d'environ 1,1 milliard d'euros sur cinq ans.