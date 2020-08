SoiTec : précisions concernant la composition du conseil d'administration

SoiTec : précisions concernant la composition du conseil d'administration









(Boursier.com) — Soitec annonce ce jour que, suite au franchissement en baisse du seuil de 10% du capital social de la Société par CEA Investissement, ce dernier ne compte plus qu'un représentant au Conseil d'administration en la personne de Guillemette Picard, représentant permanent de CEA Investissement au Conseil.

Par ailleurs, le Conseil d'administration de Soitec, après en avoir débattu lors de sa réunion du 10 juin 2020 (cf. Section 3.1.2.5 du rapport financier annuel publié le 7 juillet 2020), a estimé que Christophe Gégout satisfait les conditions lui permettant d'être qualifié d'indépendant. En conséquence, le Conseil d'administration de Soitec prend acte, ce jour, que Christophe Gégout n'est plus représentant en son nom propre de CEA Investissement au sein du Conseil d'administration de Soitec mais qu'il conserve son poste et sa qualité d'administrateur indépendant. Le terme de son mandat reste inchangé.

Soitec précise que CEA Investissement a déclaré avoir franchi en baisse, le 31 juillet 2020, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la Société et détenir 2.571.007 actions Soitec représentant autant de droits de vote soit 7,73% du capital et 7,58% des droits de vote.

Agenda

L'Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 23 septembre 2020.

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020-2021 sera publié le 21 octobre 2020, après bourse.