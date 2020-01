Soitec plonge malgré la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — La confirmation des objectifs annuels ne suffit pas pour Soitec. Le titre du spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants plonge de 11,5% à 85 euros en début de séance à Paris, les investisseurs sanctionnant le net ralentissement de la croissance de la société au troisième trimestre de son exercice 2019-2020. Le groupe isérois a dévoilé un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros, en hausse de 15,9% et de 11,3% à périmètre et taux de change constants. Une progression nettement moins importante que les hausses de 46,4% et 30% observées au cours des deux premiers trimestres de l'exercice.

Malgré ce ralentissement, Soitec continue d'anticiper pour l'ensemble de l'exercice 2019-2020 une croissance interne de son chiffre d'affaires autour de 30%, associée à une marge d'EBITDA de l'activité Électronique autour de 30% sur la base d'un taux de change euro / dollar de 1,13.

Bryan Garnier note que les premières prévisions fournies par le management lors de la conférence téléphonique pour l'exercice 2021 sont par ailleurs inférieures aux attentes du marché puisque le groupe anticipe une croissance comprise entre 10 et 15%, contre un consensus proche de 19%. Il souligne toutefois que la société a réitéré son objectif d'un CA de 900 ME pour l'exercice 2022, ce qui implique une croissance de plus de 30% par rapport à l'exercice précédent. 'Neutre' sur le dossier, l'analyste abaisse sa 'fair value' de 130 à 120 euros.