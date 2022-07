Soitec : Pierre Barnabé succède officiellement à Paul Boudre en tant que Directeur Général

(Boursier.com) — Soitec a tenu, ce 27 juillet, l'Assemblée générale des actionnaires de la société sous la présidence d'Eric Meurice. Le quorum s'est établi à 77,232%. Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été adoptées.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- Le renouvellement des sociétés KPMG S.A. et Ernst & Young Audit en qualité de Commissaires aux comptes ;

- La modification des statuts de la société visant à mettre en place un échelonnement des mandats des administrateurs, et fixer une limite d'âge pour l'exercice d'un mandat d'administrateur ;

- La nomination de Pierre Barnabé, Delphine Segura et Maude Portigliatti en tant qu'administrateurs et le renouvellement du mandat d'administrateur de Christophe Gégout pour une durée de 4 ans

- La nomination du Fonds Stratégique de Participations (FSP) et de CEA Investissement en tant qu'administrateurs et le renouvellement des mandats d'administrateurs de Bpifrance Participations et Kai Seikku pour une durée de 3 ans

- La politique de rémunération du Président du Conseil d'administration, des membres du Conseil d'administration, de Paul Boudre en sa qualité de Directeur général et de Pierre Barnabé en sa qualité de Directeur général

- Les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux de la société, et

- La rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022 à Paul Boudre, Directeur général, et à Eric Meurice, Président du Conseil d'administration.

Par ailleurs, et comme annoncé le 19 janvier 2022 par le Conseil d'administration de Soitec, Pierre Barnabé, qui a été nommé administrateur de Soitec lors de cette Assemblée générale des actionnaires, succède à Paul Boudre en tant que Directeur Général. Pierre Barnabé a rejoint Soitec le 1er mai 2022 et travaille depuis en étroite collaboration avec Paul Boudre et le Comité Exécutif pour assurer une transition efficace. Le Conseil a exprimé "sa gratitude à Paul Boudre pour son leadership et son importante contribution".

L'action Soitec est aujourd'hui recherchée. En séance, le titre prend 4,9% à 144,3 euros.