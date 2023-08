Soitec : oui mais ?

(Boursier.com) — Soitec reperd 0,8% à 169 euros ce jeudi, alors que Barclays a débuté le suivi du dossier avec un avis 'pondération en ligne' et un cours cible de 180 euros dans le viseur. Stifel avait auparavant relevé son objectif de 170 à 200 euros, tout en restant à l''achat'. Le broker avait augmenté ses prévisions de BPA pour l'exercice 2024-2025 sur la base d'une confiance accrue dans la solution SmartSiC. La raison de cet optimisme dans SmartSiC est le retour de plus en plus positif de STM sur la technologie et la probabilité croissante que d'autres entreprises deviennent des clients. Le courtier continue à voir un scénario de croissance à long terme, tiré par les vents favorables trans-sectoriels liés au développement de la 5G et des véhicules électriques...

Si le groupe a maintenu ses objectifs annuels, il a enregistré un chiffre d'affaires de 157 ME au premier trimestre de son exercice 2023-2024, en recul de 23% en données publiées et de 24% à périmètre et change constants. Le consensus était positionné à 182,3 ME. La société iséroise a été pénalisée par son activité Communications mobiles, affectée par l'apurement des stocks en cours à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones. "Ce premier trimestre marque un point bas et nous prévoyons une forte reprise au second semestre de l'année fiscale 2023-2024", avait relativisé Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec.

JP Morgan restait quant à lui malgré tout sceptique au sujet d'une reprise au S2, étant donné qu'aucun signe de rebond du marché final mobile n'est pour le moment visible et les stocks élevés de semi-conducteurs sans fil...