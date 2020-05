SoiTec : offre de substrats innovants pour l'automobile

SoiTec : offre de substrats innovants pour l'automobile









(Boursier.com) — Soitec annonce ce jour la mise en ligne sur son site Internet d'une nouvelle présentation centrée sur les substrats innovants dédiés aux marchés et applications de l'automobile.

Dr Bernard Aspar, Senior Executive Vice President Global Business Units de Soitec, commente : "Nous élargissons notre portefeuille de substrats innovants afin de soutenir l'adoption des mégatendances automobiles qui exigent que les nouveaux véhicules soient connectés, autonomes, partagés et électriques. Nous proposons une large gamme de produits, allant du Power-SOI (propulsion moteur, réseaux de communication interne au véhicule, amplificateurs audio, systèmes de gestion de la batterie), au FD-SOI (processeurs d'applications et de vision, microcontrôleurs) et au RF-SOI (connectivité radiofréquence), tout en continuant de développer de nouveaux substrats tels que les plaques en carbure de silicium (SiC) et nitrure de gallium (GaN) pour les systèmes d'onduleurs dans les véhicules électriques".

La présentation à laquelle il est fait référence est disponible dans la section "Investisseurs" du site Internet de Soitec.

Agenda

Les résultats annuels de l'exercice 2019-2020 seront publiés le 10 juin 2020, après bourse.