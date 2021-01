Soitec : objectifs ambitieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de développement durable











(Boursier.com) — Soitec s'engage à se fixer de nouveaux objectifs ambitieux à moyen et long terme en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et à augmenter sa contribution à l'atteinte des objectifs définis par l'Accord de Paris sur le réchauffement climatique dans le cadre de la COP21. Les objectifs et réalisations de Soitec en matière de protection de l'environnement seront contrôlés, validés et rendus publics en coopération avec Science Based Targets initiative, mondialement reconnue.

Que ce soit dans le cadre de ses programmes et engagements à long terme, par son propre processus de production ou par le biais de ses produits eux-mêmes, Soitec "contribue de manière significative à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et à l'amélioration de la durabilité dans la microélectronique, en particulier dans ses marchés stratégiques finaux tels que les applications dédiées à la 5G, l'automobile, l'Internet des Objets, l'Intelligence Artificielle, les solutions Cloud et le Edge Computing", explique le groupe.

Science Based Targets initiative (SBTi) est le fruit d'une alliance entre le Carbon Disclosure Project (CDP), un organisme à but non lucratif qui oeuvre à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises et des gouvernements, le programme Global Compact des Nations Unies, le World Resources Institute et le WWF. Science Based Targets initiative fournit aux entreprises une trajectoire afin qu'elles puissent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en ligne avec l'Accord de Paris sur le réchauffement climatique signé en novembre 2016.

Soitec s'est engagé auprès de Science Based Targets initiative à définir des objectifs à moyen et long terme ambitieux et mesurables afin de réduire son empreinte carbone et à communiquer ces objectifs au cours des prochains mois. En 2020, Soitec a réalisé de sa propre initiative une première analyse du scope 3 de ses émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du groupe. Du fait des premiers efforts réalisés pour contrôler et déclarer ces données, Soitec a amélioré sa notation CDP, passant de la catégorie F à la catégorie C en décembre 2020. La semaine dernière, Soitec a obtenu le score de 82/100 dans l'étude 2020 de Gaïa Rating, se classant au 16ème rang parmi 230 sociétés évaluées. Soitec a par conséquent intégré l'Indice Gaïa des 70 sociétés les mieux classées, publié pour la 12ème année.