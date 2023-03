Soitec : NSIG Sunrise descend à 9,37% du capital

(Boursier.com) — Le bureau parisien de Clifford Chance indique avoir conseillé NSIG Sunrise et BofA Securities Europe dans le cadre d'un placement accéléré d'actions ordinaires de la société Soitec. Le placement a porté sur 300.000 actions de Soitec. Son lancement est intervenu le 8 mars 2023, avec un prix fixé le 9 mars 2023.

BofA Securities Europe a agi en qualité de 'manager' unique.

La société de NSIG Sunrise Sàrl -contrôlée au plus haut niveau par la société chinoise National Silicon Industry Group- a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 9 mars, les seuils de 15% des droits de vote et 10% du capital de Soitec. Elle détient désormais 3.336.008 actions représentant 6.672.016 droits de vote, soit 9,37% du capital et 14,57% des droits de vote de la société.