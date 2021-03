Soitec : nouveaux renforts

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Soitec recule de 1,5% à 163 euros ce vendredi, alors que Morgan Stanley a initié le suivi du dossier avec un conseil 'pondération en ligne' et un cours de 180 euros dans le viseur, dans un marché frappé de pénurie mondiale face à la forte demande générée par le travail en ligne ou le développement rapide des objets et véhicules connectés...

Le chiffre d'affaires consolidé de Soitec est ressorti à 148,7 millions d'euros au troisième trimestre de l'exercice 2020-2021, en hausse de 9,9% sur un an. Cette progression résulte d'une croissance de 14,7% à périmètre et taux de change constants et d'un effet de change négatif de 4,8%.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers de l'exercice 2020-2021 a atteint 403,1 millions d'euros, en hausse de 4,7% à périmètre et taux de change constants. Les ventes de plaques de 200 mm sont en progression de 13% à taux de change constants par rapport aux 9 premiers mois 2019-2020, tandis que les ventes de plaques de 300 mm sont en repli de 2% à taux de change constants.

Soitec a confirmé attendre pour l'exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants avec une marge d'EBITDA de l'Electronique autour de 30%. Pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021, l'exposition nette en devises au niveau de l'EBITDA est couverte à un taux EUR/$ moyen de 1,13, avec un chiffre d'affaires 2020-2021 couvert à un taux EUR/$ moyen d'environ 1,15...

Soitec a confirmé également viser un chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 "supérieur à 900 millions de dollars".

Parmi les autres avis de brokers, JP Morgan a revalorisé le dossier à 205 euros avec un avis à 'surpondérer' et Bryan Garnier vise lui un cours de 190 euros en restant à l'achat' sur le dossier.