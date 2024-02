Soitec : nouveaux ajustements d'analystes

(Boursier.com) — Soitec retombe de 2% ce mardi en bourse de Paris, à 142,30 euros, alors que le groupe a été plombé dernièrement dans le sillage de la présentation d'un chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre de l'exercice 2023-2024 à 240 ME, en baisse de 13% en données publiées par rapport au chiffre d'affaires de 274 ME réalisé au 3ème trimestre 2022-2023. Cette évolution résulte d'une diminution de 12% à périmètre et taux de change constants et d'un effet de change négatif de 1%.

Malgré les premiers signes de reprise observés sur le marché mondial des smartphones et une pénétration croissante des ventes de smartphones haut de gamme, l'ajustement des stocks à travers la chaîne d'approvisionnement a continué d'affecter les revenus.

Les objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024 sont révisés. Le chiffre d'affaires devrait baisser d'environ 10% à périmètre et taux de change constants, contre un recul d'un pourcentage d'environ mid-single digit précédemment attendu. La marge d'EBITDA est attendue autour de 34% contre 35% précédemment...

Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup est toujours à 'surperformance' sur le dossier, mais avec un objectif ramené de 190 à 180 euros. Barclays est à 'pondération de marché' avec un objectif ajusté de 175 à 160 euros. Stifel avait de son côté déjà réduit ses prévisions de BPA pour l'exercice 2024/25 sur la base de la récente réduction des anticipations et le report de l'exercice 2026 à 2027 : "Notre objectif de cours diminue à 165 euros, au lieu de 190 euros... Nous valorisons toujours Soitec en utilisant un mélange de modèle DCF (75%) et de multiples historiques (25%). Sur la base d'une vision plus prudente, nous avons abaissé nos hypothèses d'utilisation pour les usines Soitec en France et à Singapour, ce qui se traduit par une baisse des ventes et des marges, pas seulement pour 2024/25, mais aussi au-delà... Cela conduit à une révision des ventes pour 2024/25 de 13,4% et implique une variation du BPA de -22%. Nos estimations de ventes pour 2023/24 sont également revues à la baisse, pour tenir compte de la période désormais guidée en baisse de 10% pour les ventes au lieu d'un précédent recul de 5%". Verdict : "Nous réitérons notre avis d'achat, alors que nous continuons de voir des arguments de croissance à long terme pour le dossier, aidé par les vents favorables du développement de la 5G et des véhicules électriques, les mauvaises nouvelles étant enfin derrière nous" avait conclu l'analyste.

Depuis le 1er janvier, le titre a perdu 10%...