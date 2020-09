Soitec : nouveau soutien

Soitec : nouveau soutien









(Boursier.com) — Soitec recule modestement de 0,5% à 125 euros, malgré la correction du CAC40 de plus de 1%, alors que le groupe a trouvé le soutien d'un nouveau broker, à savoir Oddo BHF, qui a revalorisé le dossier de 125 à 155 euros en maintenant son avis à l'achat. Le mois dernier, JP Morgan avait déjà apporté son aide au titre, en reprenant sa couverture à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 145 euros.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021 a atteint 114 ME, en recul de 5% par rapport au 1er trimestre 2019-2020. Les objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021 ont été confirmés par la direction, avec un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants et une marge d'EBITDA de l'Electronique autour de 30%. La société a indiqué que la production de substrats avait été maintenue dans tous les sites industriels pendant la crise sanitaire du Covid-19...