Soitec : nouveau sommet annuel

Soitec : nouveau sommet annuel









(Boursier.com) — Soitec grimpe au plus haut de l'année, en hausse de 2,6% ce vendredi à 106,30 euros en bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé hier la signature d'un accord commercial avec Qualcomm Technologies portant sur l'approvisionnement de substrats innovants piézoélectriques-sur-isolant pour les filtres RF 4G et 5G. Le substrat Piezoelectric-on-Insulator (POI) de Soitec apporte une forte valeur ajoutée aux filtres 5G des smartphones pour les marchés de masse.

Après plusieurs années de collaboration avec Qualcomm Technologies, Soitec a conclu un accord afin d'augmenter le volume de production des plaques POI qui seront utilisées pour les filtres RF de Qualcomm Technologies destinés aux modules front end RF des smartphones... Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a revalorisé le dossier à 92 euros, tout en restant à 'conserver' et la SG a débuté le suivi de la valeur à l''achat' avec un cours cible de 135 euros.