Soitec : nomination

(Boursier.com) — Soitec annonce aujourd'hui la nomination, d'Yvon Pastol, au poste de Executive Vice President en charge du Customer Group.

Yvon Pastol apporte une expérience de plus de vingt ans à des postes de direction dans l'industrie du semi-conducteur précieuse pour Soitec, dont le succès repose notamment sur l'étroite collaboration entretenue avec ses clients et l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Sous la direction d'Yvon Pastol, le Customer Group, qui allie expertise commerciale et technique, va pouvoir accélérer le développement et le renforcement des partenariats de Soitec avec les acteurs de la chaîne de valeur.

"Comprendre les exigences et les feuilles de route tant de nos clients que des clients finaux est essentiel pour développer et mettre sur le marché des produits capables de devenir des standards industriels", a déclaré Paul Boudre, directeur général de Soitec. "Je me réjouis d'accueillir Yvon au sein de Soitec. Sa solide expérience acquise dans le secteur du semi-conducteur à un niveau international va renforcer la position de Soitec sur le marché et concourir à sa croissance".

Avant de rejoindre Soitec, Yvon Pastol était Corporate Vice President et General Manager pour les régions Amérique du Nord et Europe à Applied Materials. Il était chargé de la définition des stratégies commerciales, de réaliser les objectifs commerciaux et opérationnels, de développer les relations avec les principaux clients et d'assurer l'efficacité globale de l'organisation régionale.

Yvon Pastol a débuté sa carrière chez IBM en 1990 avant de rejoindre Atmel Corporation en 1996, puis KLA-Tencor en 1998 et Varian Semiconductor Associates en 2007, où il a occupé divers postes de management en Europe, en Asie et aux États-Unis. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Institut Supérieur d'Electronique de Paris et d'un doctorat en physique des solides de l'Université de Paris.