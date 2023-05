Soitec : Morgan Stanley réveille le titre

(Boursier.com) — Soitec rebondit de 3,8% à 126 euros à l'ouverture du marché parisien, dopé par une note d'analyste. Morgan Stanley a en effet débuté le suivi du groupe isérois avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de 173 euros. La banque évoque la technologie unique de l'entreprise et son utilisation élargie. Si l'utilisation croissante de téléphones haut de gamme contribue à soutenir l'activité traditionnelle, la croissance future proviendra probablement en grande partie de l'adoption du carbure de silicium dans l'automobile et l'industrie. L'exposition de Soitec à une dynamique favorable peut permettre de doubler son chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années, selon MS.