Soitec : même pas peur...

(Boursier.com) — Soitec monte de 1,5% à 168,80 euros ce vendredi, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires de 245 ME pour le deuxième trimestre de son exercice 2023-2024, en repli de 7% à périmètre et change constants par rapport au 2ème trimestre 2022-2023. Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 401 ME, en baisse de 15% en données publiées comme à périmètre et change constants.

"Avec une croissance séquentielle de plus de 50% par rapport au premier trimestre, notre chiffre d'affaires du deuxième trimestre a enregistré un rebond significatif, comme anticipé. Cela a notamment été le cas dans notre activité Communications mobiles, grâce à l'amélioration des stocks à travers la chaîne de valeur des smartphones. Nous continuons de bénéficier d'une demande forte dans l'automobile pour déployer notre feuille de route SmartSiC et nous continuons de progresser activement auprès de plusieurs clients... Dans l'ensemble, notre chiffre d'affaires du premier semestre est conforme à nos attentes. Nous avons maintenu une forte rentabilité et une solide position financière tout en continuant d'investir dans la R&D et dans notre capacité industrielle, et en constituant des stocks afin de préparer le second semestre", a commenté Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec.

La marge d'EBITDA a atteint le niveau de 33% sur le semestre (35,5% un an plus tôt) tandis que le groupe souligne avoir maintenu des investissements significatifs en 'R&D'. Le résultat opérationnel courant recule à 85 millions d'euros au 1er semestre 2023-2024. Il représente 21,3% du chiffre d'affaires contre 23,4% au 1er semestre 2022-2023. Le groupe a généré un free cash-flow négatif de 85 millions d'euros au 1er semestre 2023-2024 contre un free cash-flow positif de 7 millions d'euros au 1er semestre 2022-2023. Le bénéfice net semestriel se replie de 16% à 80 ME.

Ajustement des prévisions

"En nous projetant vers la fin de l'exercice, nous maintenons nos perspectives de croissance pour le second semestre de l'année fiscale 2023-2024... Nous constatons cependant que l'absorption des stocks de RF-SOI par nos clients durera plus longtemps qu'initialement anticipé. Dans le même temps, nous continuons de planifier une demande soutenue pour nos produits Automobile & Industrie ainsi que pour nos produits destinés aux Objets intelligents. Par conséquent, nous prévoyons désormais un chiffre d'affaires annuel en recul d'un pourcentage d'environ "mid-single digit" à périmètre et taux de change constants pour l'exercice fiscal 2023-2024, et une marge d'EBITDA d'environ 35%. Après cette année de transition, nous reprendrons notre trajectoire de croissance", a expliqué Pierre Barnabé.

Soitec a donc révisé à la baisse ses perspectives annuelles : le chiffre d'affaires 2023-2024 est attendu en recul d'un pourcentage d'environ "mid-single digit" à périmètre et taux de change constants (stable auparavant) et la marge d'EBITDA autour de 35% (maintenue à environ 36% auparavant)...

Parmi les derniers avis d'analystes, Susquehanna a coupé son objectif de cours de 285 à 245 euros, tandis que Barclays a réduit le curseur de 185 à 175 euros ('pondération en ligne') et Citi ne vise plus qu'un cours de 190 euros, tout en restant à l'achat. Sur la semaine, malgré le "warning", le titre gagne au final plus de 5%...