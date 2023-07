Soitec maintient ses objectifs après un premier trimestre en retrait

(Boursier.com) — Soitec a réalisé un chiffre d'affaires de 157 ME au premier trimestre de son exercice 2023-2024, en recul de 23% en données publiées et de 24% à périmètre et change constants par rapport au 1er trimestre 2022-2023.

L'activité Automobile & Industrie a poursuivi sa forte croissance tandis que l'activité Objets intelligents a maintenu une croissance à deux chiffres. Comme anticipé, l'activité Communications mobiles a par contre été pénalisée par l'apurement des stocks en cours à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones.

" Comme attendu, au cours de ce premier trimestre fiscal, nous avons été confrontés à un ralentissement du marché mondial des smartphones, combiné à une absorption importante des stocks de nos clients. Ce premier trimestre marque un point bas et nous prévoyons une forte reprise au second semestre de l'année fiscale 2023-2024 ", précise Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec.

" Dans le domaine des communications mobiles, nous continuons à bénéficier de la pénétration croissante des téléphones 5G et de la croissance du contenu RF-SOI dans les smartphones. En outre, nous constatons avec satisfaction l'adoption grandissante du FD-SOI et du POI sur le marché des communications sans fil ", poursuit le dirigeant.

Les perspectives pour l'exercice 2023-2024 sont confirmées : le chiffre d'affaires annuel est attendu à un niveau stable à périmètre et taux de change constants par rapport à 2022-2023, dont une baisse de 15% au 1er semestre, et la marge d'EBITDA devrait être maintenue à environ 36%.