Soitec : le résultat net 2021/2022 bondit à plus de 200 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Soitec pour l'exercice 2021-2022 a atteint le niveau record de 863 ME.

Il est en hausse de 48% par rapport aux 584 ME réalisés au cours de l'exercice 2020-2021. Cette augmentation résulte d'une croissance de 50% à taux de change constants...

Le résultat opérationnel courant a plus que doublé, passant de 90 ME en 2020-2021 à 195 ME en 2021-2022.

La marge opérationnelle courante a ainsi fortement progressé, passant de 15,4% du chiffre d'affaires en 2020-2021 à 22,6% du chiffre d'affaires en 2021-2022 malgré l'intensification des efforts de recherche et développement et l'augmentation des frais généraux, administratifs et commerciaux afin d'accompagner la croissance.

Le résultat net consolidé de l'exercice 2021-2022 a presque triplé pour atteindre 202 ME contre un résultat net de 73 ME réalisé lors de l'exercice 2020-2021...

Le free cash-flow dégagé en 2021-2022 a été positif à hauteur de 42 ME.

Soitec anticipe pour l'exercice 2022-2023 une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20% à périmètre et taux de change constants. La croissance continuera d'être portée par une augmentation des ventes dans chacun des trois marchés finaux adressés par le groupe. Soitec s'attend en effet à continuer de profiter du déploiement de la 5G, d'une augmentation des ventes destinées à l'industrie automobile ainsi que de la poursuite de tendances de marché soutenues dans le domaine des appareils intelligents.

Soitec anticipe également que sa marge d'EBITDA devrait atteindre environ 36% du chiffre d'affaires en 2022-2023 grâce notamment à l'important levier opérationnel dont le Groupe devrait bénéficier grâce à la hausse des volumes. Soitec anticipe que sa performance industrielle devrait se maintenir à un niveau élevé en dépit de prix du matériau brut plus élevés et d'une hausse du coût de l'énergie.

Soitec s'attend par ailleurs à ce que ses dépenses nettes d'investissements atteignent environ 260 ME en 2022-2023, ces dépenses devant essentiellement concerner la hausse des investissements de capacité dédiés aux premières acquisitions d'équipements pour la production de substrats en carbure de silicium à Bernin IV, aux activités de recyclage de plaques SOI de 300 mm à Bernin IV ainsi qu'à une nouvelle augmentation des capacités de production de plaques de SOI en 300 mm à Singapour, y compris des capacités de recyclage et d'épitaxie.