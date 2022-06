SoiTec : LE FSP entre au capital

(Boursier.com) — Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) annonce une prise de participation dans le capital de Soitec, entreprise spécialisée dans la production de substrats semiconducteurs à forte valeur ajoutée, utilisés dans la fabrication des puces électroniques ultra performantes. Avec cette opération, le FSP et les sept compagnies d'assurance à son capital, s'associent à la stratégie de développement ambitieuse d'une entreprise française à la pointe de son secteur.

Avec un investissement d'environ 150 ME, le FSP entend jouer son rôle traditionnel d'actionnaire de long terme, indépendant et engagé dans la gouvernance des entreprises qu'il accompagne. Ainsi le FSP a sollicité un siège d'administrateur au Conseil de Soitec, lequel sera soumis au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 26 juillet 2022. Le FSP sera représenté au Conseil par Madame Laurence Delpy, administratrice indépendante de Soitec depuis 2016 et dont le mandat arrive à échéance en juillet prochain. Dans le cadre de ce nouveau mandat, Madame Laurence Delpy qui représentera désormais le FSP au Conseil, lui apportera sa connaissance approfondie de l'entreprise et sa riche expérience des enjeux et marchés technologiques.

Depuis sa création en 2013, le Fonds Stratégique de Participations (FSP), dont la gestion est assurée par ISALT, prend des participations significatives dans le capital de sociétés françaises stratégiques et participe à leur gouvernance en siégeant à leur Conseil d'administration. Son objectif est de contribuer au développement et à la transformation d'entreprises françaises, leader dans leur spécialité, en leur apportant du capital stable et de long terme, avec la conviction que les grandes transitions- environnementale, technologique et sociale- indissociables d'une croissance durable, doivent être au coeur même de leur stratégie.

En entrant au capital de Soitec, le FSP souhaite accompagner l'entreprise et ses dirigeants dans le lancement de nouvelles générations de substrats pour semi-conducteurs destinés à une grande variété de marchés, tels que les télécommunications, les appareils intelligents ou l'automobile et l'industrie. Grâce à des technologies uniques et propriétaires, Soitec améliore également la performance et l'efficacité énergétique de ses produits, contribuant ainsi à réduire de manière significative l'empreinte carbone des composants électroniques et de leurs applications.

Stéphane Dedeyan, Président du Fonds Stratégique de Participations, déclare : "Cette participation s'inscrit pleinement dans la philosophie d'investissement du FSP qui sélectionne des entreprises françaises innovantes et positionnées sur des marchés d'avenir à fort potentiel. Grâce à sa technologie unique Smart Cut brevetée, Soitec s'est imposée comme une des grandes réussites dont la France peut s'enorgueillir. Soitec dispose d'un avantage concurrentiel dans un marché mondial des semi-conducteurs en forte croissance, tiré par l'explosion de la 5G, l'efficacité énergétique et l'intelligence artificielle. Nous sommes fiers d'initier un véritable dialogue avec cette entreprise très innovante à dimension internationale à travers notre représentation au Conseil et d'accompagner son développement futur".

Eric Meurice, Président du Conseil d'administration de Soitec, ajoute : "Nous sommes très heureux d'accueillir le Fonds Stratégique de Participations au sein de notre capital. Ceci témoigne de la confiance des investisseurs qui portent le FSP dans la poursuite de notre trajectoire de forte croissance. La présence du FSP au conseil renforcera le regard du Conseil sur les besoins des actionnaires minoritaires".