Soitec lance une émission d'OCEANEs

Soitec lance une émission d'OCEANEs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Soitec annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (OCEANEs) venant à échéance le 1 octobre 2025, par placement auprès d'investisseurs qualifiés et d'un montant nominal maximal d'environ 325 millions d'euros. Le produit net donnera une flexibilité additionnelle des points de vue opérationnel et stratégique et permettrait de financer de potentielles "opportunités de croissance". Les Obligations seront émises à leur valeur nominale à la Date d'Émission et ne porteront pas d'intérêt. La valeur nominale par Obligation fera apparaître une prime comprise entre 40% et 50% par rapport au cours de référence de l'action sur Euronext Paris. La fixation des modalités définitives des Obligations est prévue plus tard ce jour et le règlement-livraison des Obligations est prévu le 1er octobre.

À moins qu'elles n'aient été converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées à leur valeur nominale le 1 octobre 2025 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Soitec aura également la possibilité de livrer des actions ordinaires nouvelles et/ou existantes au lieu d'un règlement en espèces conformément à la Share Redemption Option. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions. En particulier, les Obligations pourront être remboursées par anticipation au gré de Soitec à compter du 2 octobre 2023 si la moyenne arithmétique des produits quotidiens du cours moyen pondéré par les volumes de l'action Soitec sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et du ratio de conversion/d'échange des actions en vigueur, sur une période de 20 jours de bourse consécutifs parmi 40 jours de bourse consécutifs, excède 130% de la valeur nominale des Obligations.

En cas de Changement de Contrôle de la Société, tel que ce terme est défini dans les modalités des Obligations, tout porteur d'Obligations pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé en espèces de tout ou partie des Obligations dont il sera propriétaire, à un prix égal à leur valeur nominale.

L'admission aux négociations des Obligations sur le marché Euronext Access d'Euronext à Paris sera demandée et interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la Date d'Émission.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et J.P. Morgan Securities plc agissent en tant que coordinateurs globaux associés, Chefs de File et teneurs de livre associés dans le cadre de l'Émission.

Les porteurs d'Obligations bénéficieront d'un droit à l'attribution/échange d'actions ordinaires nouvelles et/ou existantes qu'ils pourront exercer à tout moment à compter de la Date d'Émission (soit le 1 octobre 2020) et jusqu'au septième jour ouvré inclus précédant la date de remboursement normal ou anticipé.

Le ratio de conversion/échange des Obligations est d'une action ordinaire par Obligation sous réserve d'ajustements ultérieurs, incluant la protection anti-dilution et le versement de dividendes, tels que décrits dans les modalités des Obligations. En cas d'exercice de leur droit à l'attribution d'actions, les porteurs d'Obligations recevront au choix de la Société des actions ordinaires nouvelles et/ou existantes de la Société qui porteront, dans tous les cas, jouissance courante à compter de leur date de livraison.

Dans le cadre de l'Émission, la Société consentira un engagement d'abstention pour une période débutant à compter de l'annonce des modalités définitives des Obligations et se terminant 90 jours calendaires suivant la Date d'Émission, sous réserve de certaines exceptions usuelles ou de l'accord des Coordinateurs Globaux.

Les Obligations seront placées auprès d'investisseurs qualifiés. Les actionnaires existants de la Société ne bénéficieront ni de droit préférentiel de souscription ni de période de souscription prioritaire, dans le cadre de l'émission des Obligations ou des actions sous-jacentes de la Société émises lors de la conversion.

A titre illustratif, sur la base d'une Émission de 325 millions d'euros, du prix de référence de 122,60 euros et d'une prime de conversion de 45% correspondant au milieu de la fourchette de prime de conversion et/ou d'échange, la dilution potentielle représenterait environ 5,5% du capital social, dans le cas où la Société décidait de livrer uniquement des actions nouvelles lors de la conversion de l'ensemble des Obligations.