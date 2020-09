Soitec : la CDC précise sa position

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 17 septembre 2020 par l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi indirectement en baisse, le 27 août 2020, par suite de l'augmentation du nombre total de droits de vote de la société Soitec, le seuil de 20% des droits de vote de la société Soitec, et détenir indirectement, à cette date et à ce jour, par l'intermédiaire de CDC Croissance et de Bpifrance Participations SA, 3.937.490 actions Soitec représentant 7.573.497 droits de vote, soit 11,83% du capital et 18,44% des droits de vote de cette société.