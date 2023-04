Soitec grimpe, broker en soutien

(Boursier.com) — Soitec débute la séance en hausse de 2,6% à 154,6 euros, dopé par une note d'analyste. Jefferies a en effet relevé à l''achat' sa recommandation sur la valeur tout en remontant sa cible de 145 à 180 euros. Une 'épée de Damoclès importante' a été enlevée après que le fabricant de plaquettes de silicium eut fourni plus de détails sur l'impact de la faiblesse de la demande de smartphones et de la compensation des stocks, affirme le broker. Bien qu'il continue d'être "sceptique" quant aux attentes de l'entreprise pour une reprise au second semestre 2024 et qu'il ne voit aucun 'upgrade' à court terme, il estime que le marché pourrait être prêt à regarder au-delà et à commencer à pricer les moteurs de l'exercice 2025. Ces moteurs incluent SmartSiC, l'offre de carbure de silicium de Soitec, et l'adoption de substrats techniques piézoélectriques sur isolant (POI) dans les filtres pour smartphones.