Soitec, GlobalFoundries, STM et le CEA annoncent une nouvelle collaboration

(Boursier.com) — Le CEA, Soitec, GlobalFoundries et STMicroelectronics ont annoncé une nouvelle collaboration avec l'intention de définir conjointement la feuille de route de la prochaine génération de la technologie FD-SOI (silicium sur isolant totalement déplété).

Les semi-conducteurs et l'innovation FD-SOI ont une valeur stratégique pour la France et l'Union Européenne ainsi que pour les clients du monde entier. Le FD-SOI apporte des avantages significatifs aux concepteurs et aux systèmes clients, notamment une consommation d'énergie réduite ainsi qu'une intégration simplifiée de fonctionnalités supplémentaires telles que la connectivité et la sécurité, une fonctionnalité clé pour l'automobile, les applications IoT et mobiles.

"Depuis plus de 20 ans, le CEA est un pionnier de la technologie FD-SOI au sein de l'écosystème Grenoble-Crolles. Le CEA s'inscrit notamment dans une longue histoire de coopération approfondie en R&D, à la fois avec STMicroelectronics, Soitec et GlobalFoundries ; il a eu un rôle très actif dans les initiatives lancées par la Commission européenne et les États membres pour mettre en place un écosystème FD-SOI complet, depuis les fournisseurs de matériaux aux centres de conception électronique en passant par les éditeurs d'outils de CAO électronique et les sociétés "fabless", jusqu'aux utilisateurs finaux?", a déclaré François Jacq, administrateur général du CEA. "?Le CEA est très motivé par cette opportunité de préparer une nouvelle génération de technologie FD-SOI offrant des performances supérieures, une consommation énergétique plus faible et des coûts réduits, afin de répondre aux besoins des principaux marchés européens tels que l'automobile, l'IoT, la 5G/6G et l'industrie 4.0."